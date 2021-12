Stand: 07.12.2021 14:30 Uhr Volleyball: SSC Palmberg Schwerin gewinnt in Porto

Die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin haben das Achtelfinal-Hinspiel des europäischen CEV-Cups gewonnen. Beim FC Porto setzte sich die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski glatt mit 3:0 (25:19, 25:12, 26:24) durch. Das Rückspiel in Schwerin findet in einer Woche am 14. Dezember statt. | 07.12.2021 14:29

