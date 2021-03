Stand: 27.03.2021 19:52 Uhr Volleyball: SSC Palmberg Schwerin gewinnt gegen Stuttgart 3:0

Die Volleyballdamen des SSC Palmberg Schwerin haben am Sonnabend zu Hause das erste Halbfinalspiel in den Play Offs zur deutschen Meisterschaft gewonnen. Gegen den MTV Stuttgart setzen sich die Schwerinerinnen mit 3:0 durch. Dabei musste das Team von Trainer Felix Koslowski kurz vor Spielbeginn auf die beste Angreiferin Haley Spelman verzichten. Sie klagte über Schulterprobleme. Am Mittwoch treten die Schwerinerinnen in Stuttgart an. Sollte der SSC die Partie verlieren, würde ein Entscheidungsspiel schon am Donnerstag - ebenfalls in Stuttgart - ausgetragen werden. | 27.03.2021 19:52