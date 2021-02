Stand: 13.02.2021 19:35 Uhr Volleyball: SSC Palmberg Schwerin bezwingt Potsdam

Die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin haben die Generalprobe für das DVV-Pokalfinale gegen den SC Potsdam nach großem Kampf für sich entschieden. Im Bundesliga-Duell gegen die Potsdamerinnen drehte die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski am Samstag nach 0:2-Rückstand und einem abgewehrten Matchball im vierten Satz das Spiel. Nach knapp zwei Stunden Spieldauer hieß es 3:2 für die Mecklenburgerinnen, die damit den fünften Sieg in Serie feierten. In rund zwei Wochen treffen beide Teams im Pokalfinale aufeinander. | 13.02.2021 19:35