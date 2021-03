Stand: 15.03.2021 14:10 Uhr Volleyball-Play-Offs: SSC-Termine stehen fest

Die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin müssen am kommenden Mittwoch um 19 Uhr ihr erstes Spiel in der Viertelfinal-Play-Off-Serie beim VfB Suhl bestreiten. Die zweite Partie findet am 20. März um 16.30 Uhr in Schwerin statt. Wer zuerst zwei Siege auf dem Konto hat, kommt eine Runde weiter. Sollte ein drittes Spiel notwendig werden, wird dieses am 21. März um 18 Uhr ebenfalls in Schwerin ausgetragen. | 15.03.2021 14:09