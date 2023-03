Stand: 19.03.2023 06:43 Uhr Volleyball: Dämpfer für den SSC aus Schwerin

Die Schweriner Bundesliga-Volleyballerinnen haben im Kampf um eine gute Ausgangsposition in den Play-offs einen Dämpfer hinnehmen müssen. Am Sonnabend kam die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski beim USC Münster nach einer wechselhaften Partie zwar zu einem 3:2 (25:19, 17:25, 13:25, 25:8, 15:13)-Erfolg, musste aber einen Punkt an die Gastgeberinnen abtreten. In der Tabelle ist der SSC Zweiter, ist aber punktgleich mit Verfolger Potsdam. In der Zwischenrunde der Männer verteidigte die SVG Lüneburg Rang zwei durch einen 3:1 (23:25, 25:19, 25:19, 25:15)-Erfolg gegen Verfolger Düren. | 18.03.2023 22:36

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 19.03.2023 | 22:00 Uhr