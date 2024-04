Stand: 24.04.2024 06:48 Uhr Volleyball-Bundesliga Frauen: SSC könnte deutscher Meister werden

Die Volleyballerinnen von SSC Palmberg Schwerin können heute Allianz MTV Stuttgart entthronen und sich erstmals seit 2018 wieder zum deutschen Meister küren. Schwerin führt in der Finalserie im Modus Best-of-Five mit 2:1 und kann in Stuttgart den entscheidenden dritten Sieg holen. Die Stuttgarterinnen müssen gewinnen, um die Entscheidung zu vertagen. Ein fünftes Spiel würde dann am Sonntag in Schwerin stattfinden. Stuttgart hatte sich zuletzt zweimal nacheinander den Titel gesichert.

