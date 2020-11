Stand: 08.11.2020 12:55 Uhr Volkstrauertag: Keine Gedenkveranstaltung in Güstrow

Zum Volkstrauertag am Sonntag in einer Woche wird es in Güstrow aufgrund der Coronabestimmungen keine öffentliche Gedenkveranstaltung geben. Stattdessen werden laut Stadtverwaltung Bürgermeister Schuldt und Stadtpräsident Ohm einen Kranz an der Kriegsgräberanlage auf dem Güstrower Friedhof niederlegen. | 08.11.2020 12:55