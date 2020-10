Stand: 18.10.2020 14:46 Uhr Voigdehagen: Orgel mit allen Registern eingeweiht

Die Kirche St. Maria in Voigdehagen bei Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) hat wieder eine Orgel mit allen Registern. Sie wurde am Sonntagnachmittag mit einem Gottesdienst eingeweiht. Die 1846 von Carl August Buchholz gebaute Dorfkirchenorgel mit 15 Registern auf zwei Manualen ist ungewöhnlich groß und wurde nun von Grund auf restauriert, gereinigt und das Prospekt ergänzt. Weil der Platz in der Kirche sehr begrenzt ist, wurden der Gottesdienst und das anschließende Konzert akustisch auf die Pfarrwiese übertragen. | 18.10.2020 14:46