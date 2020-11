Vogelgrippe jetzt auch in Nordwestmecklenburg nachgewiesen Stand: 14.11.2020 07:40 Uhr Die Vogelgrippe ist im Nordwesten Mecklenburg-Vorpommerns angekommen. Das hochansteckende Virus wurde bei einem Schwan in Rehna nachgewiesen.

Nachdem bereits Vogelgrippe-Fälle in den beiden Vorpommern-Landkreisen aufgetreten sind, ist jetzt auch der Landkreis Nordwestmecklenburg betroffen. Vor etwa einer Woche war ein kranker Schwan am Mühlenteich in Rehna gefunden worden. Er starb kurze Zeit später und wurde im Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) auf der Insel Riems untersucht.

Weitere Informationen Fragen und Antworten zur Geflügelpest Nach Entdeckung des Vogelgrippe-Erregers H5N8 sind Verbraucher und Geflügelhalter in Norddeutschland in Alarmbereitschaft. Wie gefährlich ist das Virus für Mensch und Tier? mehr

Nutzgeflügel darf nicht in Kontakt mit Wildvögeln kommen

Am Freitag erbrachten Experten dann den Nachweis für den Geflügelpest-Subtyp H5N5. Der Kreistierarzt von Nordwestmecklenburg wies Geflügelhalter darauf hin, dass sie ihre Tiere so unterbringen müssen, dass sie keinen Kontakt zu Wildvögeln haben können. Falls Hühner, Enten und Gänse draußen nicht sicher von den Wildvögeln getrennt werden können, müssen sie in geschlossenen Ställen untergebracht werden.

In Vorpommern zwei Nutztierbestände betroffen

Im Osten von Mecklenburg-Vorpommern war das Virus in den vergangenen Wochen bei mehreren Wildtieren nachgewiesen worden. In dieser Woche waren auch zwei Nutztierbestände mit insgesamt knapp 300 Tieren betroffen. Dort gilt in manchen Gebieten eine Stallpflicht für Nutztierhalter.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 14.11.2020 | 08:00 Uhr