Stand: 20.01.2020 17:04 Uhr - NDR 1 Radio MV

Vogelgrippe in Brandenburg: Backhaus mahnt zur Vorsicht

Mecklenburg-Vorpommerns Agrarminister Till Backhaus (SPD) hat die Geflügelhalter im Land erneut zu einer erhöhten Wachsamkeit aufgerufen. Hintergrund ist die Vogelgrippe, die nach Fällen in Polen nun erstmals bei einer verendeten Wildgans in Brandenburg nachgewiesen wurde. Der Erreger H5N8 ist für Hausgeflügel hoch ansteckend. Backhaus rief Tierhalter auf, ihre Hühner und Gänse möglichst in kleinen Gruppen zu halten. Außerdem sollten sie keinen Kontakt zu Wildvögeln haben, weil diese das Virus verbreiten. Wer mehrere tote Wildvögel findet, solle dies unverzüglich den Veterinärämtern melden.

Hintergrund: Geflügelpest und Vogelgrippe Vogelgrippe-Viren können in zwei Formen bei Hausgeflügel und Wildvögeln auftreten: als gering krankmachende Form (niedrigpathogen) oder stark krankmachende Form (hochpathogen). Wenn sich die hochpathogene Form, die meist zum Tod der Vögel führt, wie eine Seuche ausbreitet, sprechen Experten von Geflügelpest.



Hochpathogene Influenzaviren sind zum Beispiel die Subtypen H5N1, H5N5 und H5N8. Bislang sind keine Fälle bekannt, dass sich Menschen mit H5N8 angesteckt haben. Das Risiko wird als sehr gering eingeschätzt. H5N5 ist ein Mischvirus, das sich durch die Vermengung von H5N8-Viren mit anderen H5-Stämmen bildet. Der Subtyp H5N1 gilt als besonders aggressiv und ist auch auf den Menschen übertragbar.

Zehntausende Puten und Hühner in Polen getötet

H5N8 war in Deutschland erstmals 2016 ausgebrochen. Damals war es unter anderem bei infizierten Schwänen nachgewiesen worden. In Polen sind nach mehreren Ausbrüchen der Vogelgrippe bereits Zehntausende Puten und Hühnern getötet worden. Nach Angaben des Leiters des Staatlichen Veterinärmedizinischen Instituts handelt es sich um die hochpathogene Form des Erregers. Neben Ausbrüchen im Osten des Landes wurde ein Auftreten der Vogelgrippe in der Woiwodschaft Großpolen im Westen des Landes gemeldet. Dort wurde das Virus H5N8 in einem Betrieb mit 65.000 Legehennen entdeckt.

Weitere Informationen Schweinepest: MV in Alarmbereitschaft Die Sorge vor einer Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest nach Mecklenburg-Vorpommern wächst. Ein Krisenstab ist laut Landwirtschaftsministerium bereits eingerichtet. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 20.01.2020 | 16:00 Uhr