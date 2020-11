Vogelgrippe: Tausende Tiere müssen getötet werden Stand: 17.11.2020 12:00 Uhr In mehreren Betrieben im Nordosten ist die Vogelgrippe ausgebrochen. Allein bei Gnoien müssen 70.000 Tiere gekeult werden. Eine landesweite Stallpflicht soll voraussichtlich Mittwoch verfügt werden.

Bislang muss nur das Geflügel in den Landkreisen Vorpommern-Rügen und Rostock komplett in den Stall. Dort gab es bislang drei Ausbruchsfälle, in Rothenkirchen auf Rügen, in Malpendorf bei Neubukow und in Eschenhörn bei Gnoien. Zwar wurde zwischenzeitlich überlegt, vor allem die Gebiete besonders zu beobachten, in denen sich viele Wildvögel aufhalten. Doch da sich diese Regionen nur schwer eingrenzen lassen, soll nun landesweit alles Geflügel in die Ställe.

Rückhalt für die Pläne in betroffener Erzeugergemeinschaft

Annalina Behrens, Geschäftsführerin der Erzeugergemeinschaft Fürstenhof, unterstützt das Vorhaben. Der Legehennenbetrieb, der auch sogenannte Bruderhähne aufzieht, ist mit 23 Mitgliedsbetrieben einer der größten Bioeierproduzenten bundesweit. Im dazugehörigen Gut Eschenhörn war am Wochenende die Krankheit festgestellt worden. In einem Nachbarbetrieb innerhalb des drei Quadratkilometer großen Sperrgebiets laufen die Untersuchungen gegenwärtig noch.

Veterinäre bereiten Keulung vor

Zunächst hieß es, in Eschenhörn bei Gnoien seien nur rund 2.200 Tiere betroffen. Inzwischen stehe fest, so ein Sprecher des Landkreises Rostock, dass insgesamt 70.000 Hennen getötet werden müssen. Die Vorbereitungen der Veterinäre liefen bereits. Bereits am Montagabend war die Keulung eines Bestandes von 3.900 Hühnern in Neubukow (Landkreis Rostock) abgeschlossen.

Geflügelbestände melden

Im Landkreis Vorpommern-Rügen kommen offenbar Geflügelhalter der Aufforderung der Kreisverwaltung Vorpommern-Rügen nach, ihr Hausgeflügel registrieren zu lassen. Seit dem Ausbruch der Geflügelpest in einem Haustierbestand in Rambin auf Rügen haben mehr als 100 Geflügelhalter ihre Hühner, Puten, Enten und Gänse beim Veterinäramt angemeldet. Das teilte ein Kreissprecher mit. Dies sei aufgrund des aktuellen Seuchengeschehens sehr wichtig. Generell sind Tierhalter verpflichtet, ihr Geflügel beim Kreisveterinäramt und der Tierseuchenkasse zu registrieren.

Am Freitag erneut Beratungen zu weiteren Maßnahmen

Das Landwirtschaftsministerium und das Friedrich-Löffler-Institut arbeiten derzeit an einer Risikobewertung. Die soll am Freitag vorliegen. Dann soll es auch weitere Gespräche mit den Landräten geben. Aus dem Landwirtschaftsministerium heißt es, dass bereits 100.000 Tiere wegen der Vogelgrippe getötet werden mussten.

