Stand: 21.02.2021 14:44 Uhr Vogelgrippe: Forscher wollen "russische" Viren vergleichen

Nachdem in Russland erstmals die Übertragung der Vogelgrippe von Tieren auf den Menschen nachgewiesen wurde, haben Wissenschaftler des Friedrich-Loeffler-Institus (FLI) für Tiergesundheit auf der Insel Riems Kontakt zu den Kollegen in Russland aufgenommen. Sie wollen unter anderem die in Russland aufgetretenen H5N8-Virus-Sequenzen mit denen vergleichen, die hierzulande nachgewiesen wurden. Bislang hatte das FLI trotz zahlreicher Vogelgrippe-Fälle in Europa keinen Hinweis darauf, dass sich Säugetieren damit anstecken können. | 21.02.2021 14:43