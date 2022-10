Vipperow: Wohnhaus abgebrannt - 500.000 Euro Schaden

Stand: 17.10.2022 07:26 Uhr

Ein Feuer in einer Ferienwohnung hat an der Mecklenburgischen Seenplatte ein ganzes Haus abbrennen lassen. Der Brand ist am Sonntagnachmittag in der Küche einer Ferienwohnung ausgebrochen.