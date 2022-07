Stand: 14.07.2022 17:37 Uhr Vietzen: Mann durch Bootsmotorenschraube verletzt

Auf dem Sumpfsee bei Vietzen ist ein Mann durch die Schraube eines Bootsmotors verletzt worden. Er war am Mittwoch mit drei anderen Männern mit einem Sportboot unterwegs. Zwei der vier Besatzungsmitglieder sprangen ins Wasser. Der Bootsführer habe den Motor aber nicht ausgestellt, so ein Sprecher der Wasserschutzpolizei. Die Schraube erfasste einen der beiden Männer im Wasser und verletzte ihn an beiden Beinen. Die Wunden wurden im Krankenhaus in Neustrelitz genäht. Gegen den Bootsführer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. | 14.07.2022 17:36

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 14.07.2022 | 18:00 Uhr