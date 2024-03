Stand: 23.03.2024 06:58 Uhr Vietlübbe: Mehrere landwirtschaftliche Maschinen abgebrannt

In Vietlübbe nahe Dragun (Landkreis Nordwestmecklenburg) hat es am frühen Morgen in einem landwirtschaftlichen Betrieb gebrannt. Laut Polizei standen gegen 4 Uhr drei Traktoren und ein Reifenstapel in Flammen. Auch eine Walze und ein Mähwerk wurden durch den Brand vernichtet. Ein Mitarbeiter des Betriebes hatte das Feuer bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Die Löscharbeiten dauerten mehr als zwei Stunden. Menschen wurden nicht verletzt, den Schaden schätzt die Polizei auf mehr als 300.000 Euro. Sie ermittelt jetzt wegen des Verdachts der Brandstiftung.

