Stand: 17.02.2021 11:41 Uhr Vierer See: Taucher suchen nach vermisster Frau - Handtasche entdeckt

Seit Oktober 2020 wird eine 59-jährige Frau aus Bützow (Kreis Rostock) vermisst - nun hat ein Eisangler ihre Handtasche im nahegelegenen Vierer See aus dem Wasser gezogen. Taucher der Polizei haben damit begonnen, in dem See nach der Leiche der Frau zu suchen.Die Suche sei schwierig und nicht ganz ungefährlich, denn das Gewässer ist trotz des milder werdenden Wetters noch immer von einer zehn Zentimeter dicken Eisschicht bedeckt, hieß es von der Polizei. | 17.02.2021 11:40