Vierarmiger Roboter operiert in Stralsunder Klinikum Stand: 11.11.2021 05:00 Uhr Als erste Klinik in Vorpommern setzt das Helios Hanseklinikum Stralsund auf Robotertechnik. Das neue Gerät mit Namen "da Vinci Xi" soll vor allem Krebspatienten mit äußerst hoher Präzision operieren.

Mit Hightech gegen Krebs: Das Stralsunder Helios Hanseklinikum operiert ab sofort mit einem Roboter. Das Gerät namens "da Vinci Xi" soll vor allem bei Krebspatienten eingesetzt werden. Seine Aufgabe: ultrapräzise zu operieren. Die Klinik in Stralsund ist die erste in Vorpommern, die derartige Technik benutzt.

Roboter führt keine eigenständigen Bewegungen aus

Mit "da Vinci Xi" werden der Klinik zufolge zitterfreie und noch präzisere Operationen ermöglicht. "Das ist bei der Entfernung von Tumoren unabdingbar", sagte der Ärztliche Direktor und Chefarzt der Chirurgie Matthias Birth. Allerdings führe der Roboter keine eigenständigen Bewegungen aus. "Alle Befehle kommen vom Operierenden", erklärte Birth weiter. Das rund vier Tonnen schwere Gerät bietet mit seinen vier Armen aber mehr Bewegungsumfang als die menschliche Hand.

Erholungsphase der Patienten wird verkürzt

Über eine Konsole steuert die Ärztin oder der Arzt mit Händen und Füßen den Roboter. Eine Kamera soll dazu hochauflösende und dreidimensionale Bilder beispielsweise von feinen Strukturen wie Nerven und Gefäßen liefern. Präzise Schnitte sollen zu weniger Blutverlust und Komplikationen führen. Die Erholungsphase des Patienten könne so verkürzt werden, so Birth.

Erster Einsatz steht kurz bevor

Vorreiter für das von einem Roboter assistierte OP-Verfahren in Mecklenburg-Vorpommern waren nach Angaben der Klinik die Helios Kliniken Schwerin. Gemeinsam mit dem Stralsunder Hanseklinikum bilden diese das Robotik-Zentrum der Helios Region Nord. In den kommenden Wochen werden die Operateure und das OP-Team intensive Trainings durchlaufen, um schon in diesem Jahr komplexe Eingriffe mit "da Vinci Xi" vorzunehmen. Der der erste kleinere Einsatz steht bereits in den nächsten Tagen bevor.