Stand: 20.01.2021 16:22 Uhr Vier weitere Impfzentren für Landkreis Vorpommern-Rügen

Der Landkreis Vorpommern-Rügen will vier weitere Impfzentren in Bergen auf Rügen, in Ribnitz-Damgarten, in Bad Sülze und Grimmen einrichten. In Betrieb gehen sollen sie voraussichtlich am 15. Februar. Damit sollen lange Anfahrtswege vor allem für ältere Menschen vermieden werden. Am 12. Januar war bereits ein Impfzentrum in Stralsund eröffnet wurden. Landrat Stefan Kerth geht davon aus, dass auch die zusätzlichen Impfstandorte bis in den Sommer hinein gebraucht werden. | 20.01.2021 16:25