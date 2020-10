Stand: 06.10.2020 11:21 Uhr Vier der 100 beliebtesten Reiseziele in Deutschland liegen in MV

Vier Sehenswürdigkeiten in Mecklenburg-Vorpommern gehören 2020 zu den 100 beliebtesten Reisezielen in Deutschland. Das hat eine Online-Umfrage der Deutschen Zentrale für Tourismus ergeben. 13.000 ausländische Besucherinnen und Besucher wurden befragt. Auf Platz zehn kam die Insel Rügen mit den Kreidefelsen und Prora. Auf Platz zwölf schaffte es Karls Erdbeerhof in Rövershagen bei Rostock. Im Mittelfeld, auf Rang 51 und 59, liegen das Schweriner Schloss und der Müritz-Nationalpark. Die beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Deutschland sind das Miniatur-Wunderland Hamburg, der Europapark Rust und das Schloss Neuschwanstein. | 06.10.2020 11:21