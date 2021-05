Stand: 31.05.2021 13:49 Uhr Vier Wasserstoffprojekte in MV für EU-Förderung angemeldet

Vier Wasserstoffprojekte in Mecklenburg-Vorpommern sind von der Bundesregierung für eine Förderung durch die EU angemeldet worden. Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) sagte, der Aufbau einer grünen Wasserstoffwirtschaft sei eine strukturpolitische Chance für das Land. Insgesamt hat der Bund 62 Projekte ausgewählt. Dazu gehören der Rostocker Energiehafen, wo Windstrom in Fernwärme und in Ammoniak für ein Düngemittelwerk umgewandelt wird. In Rostock-Laage errichtet ein örtlicher Wasserstoffproduzent ein Elektrolyse-System. Zudem soll mit EU-Geldern eine Wasserstoffleitung zwischen Rostock und Güstrow entstehen. Die übrigen Mittel fließen ab Anfang 2022 in einen Elektrolysekorridor für Ostdeutschland, zu dem auch ein Elektrolysestandort in Rostock gehören wird. | 31.05.2021 13:48