Vier Städte und Gemeinden in MV als Tourismusorte anerkannt Stand: 23.12.2021 07:17 Uhr Anklam, Stavenhagen, Ivenack und Kargow können sich ab sofort Tourismusort nennen. Die vier Orte können nun von den Gästen Kurabgabe erheben und diese Einnahmen für die weitere touristische Entwicklung nutzen.

Es sind die ersten vier Gemeinden in Mecklenburg Vorpommern, die diesen Titel erhalten haben. Anklam hat vor allem den Flugpionier Otto Lilienthal und das künftige Ikareum zu bieten, Stavenhagen das Fritz-Reuter-Literaturmuseum, Ivenack die 1.000-jährigen Eichen und Kargow gilt als das Tor in den Müritz-Nationalpark. Damit entsprechen diese vier Gemeinden nach Angaben des Wirtschaftsministeriums den vom Land vorgegebenen Richtlinien für Tourismusorte.

Wirtschaftsminister: "Die Finanzierung ist auf neue Füße gestellt"

Voraussetzungen, um Tourismusort zu werden, sind laut Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) eine landschaftlich bevorzugte Lage oder bedeutende kulturelle Einrichtungen wie Museen oder Theater. Auch internationale Veranstaltungen oder sonstige bedeutende Freizeiteinrichtungen von überörtlicher Bedeutung seien Kriterien zur Ernennung.

Die Einführung der Prädikate soll eine nachhaltige Verbesserung von Infrastruktur, Mobilität und Qualität des touristischen Angebots ermöglichen. Sie seien ein wesentlicher Baustein dafür, dass Tourismus in MV zukunfts- und wettbewerbsfähig bleiben kann, so Meyer weiter. "Die Finanzierung ist auf neue Füße gestellt."

Tourismusorte können Kurabgabe erheben

Die vier Orte können nun von den Gästen Kurabgabe erheben und diese Einnahmen für die weitere touristische Entwicklung nutzen. In Stavenhagen und Ivenack sind laut Amtsleiter Stefan Guzu zum Beispiel dringend Parkplätze und Toiletten nötig, um dem Besucheransturm gerecht zu werden. An den 1.000-jährigen Ivenacker Eichen wurden in diesem Jahr 120.000 Gäste gezählt.

