Stand: 06.01.2022 08:46 Uhr Vier Schwerverletzte bei Unfällen in Parchim und Kröpelin

Bei Unfällen in Parchim und in Kröpelin sind insgesamt vier Menschen schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, stießen in Parchim an einer Kreuzung am Mittwoch zwei Autos vermutlich wegen eines Vorfahrtfehlers zusammen. Beide Autofahrerinnen kamen verletzt in Krankenhäuser. Zwischen Bad Doberan und Kröpelin verlor ein 86-jähriger Fahrer auf der B105 die Kontrolle über seinen Wagen. Das Fahrzeug drehte sich und stieß gegen einen Lampenmast. Der Rentner wurde eingeklemmt und musste aus dem Fahrzeug geschnitten werden. Er wurde wegen schwerer Verletzungen per Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Die 82-jährige Beifahrerin erlitt ebenfalls schwere Verletzungen. | 06.01.2022 08:44