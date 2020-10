Vier Millionen Urlauber in MV - aber nur 19 Corona-Infizierte Stand: 08.10.2020 10:34 Uhr Seit der Wiederöffnung des Tourismus sind vier Millionen Gäste nach Mecklenburg-Vorpommern gekommen. Unter ihnen gab es kaum Corona-Infizierte. Staatskanzlei und die Branche sprechen von bewährten Schutzmaßnahmen.

In Mecklenburg-Vorpommern sind seit dem Neustart des Tourismus Anfang Juni lediglich 19 Gäste mit einer Covid-19-Infektion registriert worden. Das geht aus Zahlen des Landesamtes für Gesundheit und Soziales hervor. Demnach kamen 14 der Infizierten aus dem Inland und 5 aus dem Ausland. Die Fälle wurden offenbar frühzeitig erkannt und die Personen rasch isoliert. "Bis heute rührt kein Infektionsgeschehen aus dem Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern", erklärte der Vorsitzende des Landestourismusverbandes, Wolfgang Waldmüller. Dies sei der hohen Akzeptanz der Schutzvorkehrungen und auch dem "überlegten Handeln der großen Mehrheit der touristischen Akteure" zu danken.

Staatskanzlei: Schutzmaßnahmen haben sich bewährt

Auch für Staatskanzlei-Chef Heiko Geue (SPD) haben sich die zu Beginn der Corona-Krise zusammen mit der Branche erarbeiteten Schutzstandards bewährt. "Wir sind ein Land mit etwas mehr als 1,6 Millionen Einwohnern und hatten seit dem Lockdown schon über vier Millionen Touristen in Mecklenburg-Vorpommern - trotzdem ist ganz wenig passiert", sagte Geue dem NDR. Alle Ansteckungen konnten laut Geue lokalisiert und nachverfolgt werden. "Wir fühlen uns also sehr wohl mit den Regelungen, die wir haben."

"Tourismus weiterhin sicher halten"

Die Sicherheit sowohl der Gäste als auch der einheimischen Bevölkerung stehe im Vordergrund und verpflichte die Politik, "weiterhin den Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern sicher zu halten." Mit Blick auf die zuletzt sprunghaft steigenden Infektionszahlen und die Ferienzeit verteidigte Geue die im Nordosten am weitesten gehenden Einreiseregelungen. Gäste aus Risikogebieten mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen können mit einem negativen Test, der nicht älter als 48 Stunden ist, in den Nordosten kommen. "Sie müssen sich aber erst einmal absentieren und dann nach einem zweiten Test fünf bis sieben Tage danach - dann ist freie Bewegung möglich", so Geue.

Übernachtungszahlen zogen im Sommer stark an

Die touristischen Übernachtungszahlen im Nordosten waren nach der Corona-bedingten Vollbremsung im Frühjahr zum Sommer hin wieder gestiegen. So lag das Übernachtungsminus in MV im Juli gegenüber dem Vorjahresmonat laut dem jüngst vorgestellten Tourismusbarometer bei nur 6,1 Prozent. Im Bundesdurchschnitt verzeichnete die Branche im Juli dagegen einen Rückgang der Übernachtungszahlen von 22,6 Prozent. Die Branche hofft, mit einem guten Sommergeschäft und einer hohen Nachfrage auch in der laufenden Nachsaison die Verluste aus dem ersten Halbjahr zumindest teilweise kompensieren zu können.

Sorgenvoller Blick nach Berlin

Die jüngst steigenden Infektionszahlen könnten jedoch einen Strich durch diese Rechnung machen. Vor allem auf das Geschehen in Berlin blicken die hiesige Tourismuswirtschaft und Politik mit Sorge. In der Zeit der Herbstferien kommt etwa jeder dritte Urlaubsgast im Nordosten aus Berlin. Ob Berliner im Falle der Einstufung ihrer Stadt zum Risikogebiet die vergleichsweise umständliche Prozedur aus Test, Quarantäne und zweitem Test über sich ergehen lassen, um doch noch an der Ostsee oder der Seenplatte Urlaubstage zu verbringen, erscheint fraglich. Und ohne Übernachtungsnachweis wäre der Nordosten eh Tabuzone, wie Geue klar machte: "Sollte Berlin tatsächlich insgesamt zum Risikogebiet werden, dann heißt das für Tagestouristen aus Berlin, leider nicht mehr nach Mecklenburg-Vorpommern kommen zu können."

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 08.10.2020 | 10:00 Uhr