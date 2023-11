Stand: 26.07.2017 12:47 Uhr Vielen Dank, Ihre Ticketanfrage ist eingegangen

Vielen Dank für Ihr Interesse am Talk im Funkhaus in Schwerin am 15. November 2023. Die Zahl der Plätze ist begrenzt. Sie bekommen eine gesonderte Bestätigung aus der Redaktion per Mail, wenn Ihre Anmeldung erfolgreich war und auf Ihren Namen Tickets reserviert wurden.