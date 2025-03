Vielen Dank, Ihr Ticketwunsch ist angekommen

Vielen Dank für Ihr Interesse am "Talk vor Ort" zur Landratswahl im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Erst wenn Sie eine Bestätigung per Mail über die Tickets erhalten, können Sie als Besucherin bzw. Besucher an der Veranstaltung teilnehmen. Die Bestätigungsmail verschicken wir am 22. April 2025.