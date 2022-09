Viele wollen Rostocks Stadtoberhaupt werden Stand: 08.09.2022 19:15 Uhr Am 13. November wählen die Rostockerinnen und Rostocker ein neues Stadtoberhaupt. Jetzt hat der Wahlausschuss entschieden, dass mindestens dreizehn Kandidatinnen und Kandidaten zur OB-Wahl zugelassen werden.

Insgesamt haben sich bis vor einer Woche 21 Kandidierende für das Amt des Oberbürgermeisters beziehungsweise der Oberbürgermeisterin beworben, um die Nachfolge von Claus Ruhe Madsen (parteilos) anzutreten. Die vorgezogene Neuwahl wurde nötig, weil der bisherige Oberbürgermeister Madsen nach nur drei Jahren im Amt als Wirtschaftsminister nach Schleswig-Holstein gewechselt war. Die Neuwahl wird die Stadt voraussichtlich mehr als eine halbe Million Euro kosten.

Wahlausschuss hat entschieden

Die Wahlleitung hat in der vergangenen Woche alle eingegangenen Wahlunterlagen geprüft und sie am Donnerstag dem Gemeindewahlausschuss übergeben. Nach dessen Sitzung ist klar: Für das Amt als Oberbürgermeisterin oder Oberbürgermeister der Hansestadt Rostock können mindestens dreizehn Kandidatinnen und Kandidaten antreten. Sie sind einstimmig zugelassen worden. Das hat ein Sprecher der Stadt am Abend bekannt gegeben. Eine Bewerberin zog ihre Kandidatur vor Ort bei der Ausschusssitzung zurück. Bei anderen Bewerbungen sind für den Ausschuss noch Fragen offen oder es fehlen Unterlagen, wie beim Kandidaten Michael Meister (AfD). Deshalb wird die die endgültige Anzahl der Kandidierenden erst am 22. September öffentlich verkündet. Auch zugelassene Kandidaturen können laut Stadt im Rahmen einer Beschwerdefrist noch angefochten werden.

Weitere Informationen Madsen von Rostock nach Kiel: Wechsel nach nur drei Jahren (Stand: 28.06.2022) Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen wechselt nach drei Jahren im Amt in die Landesregierung von Schleswig-Holstein. mehr

Viele wollen Madsens Nachfolge antreten

Das sind die bis jetzt offiziell zugelassenen Kandidatinnen und Kandidaten:

Carmen-Alina Botezatu (SPD)

Niels Burmeister (Einzelkandidat)

Iris Drenkhahn (Einzelkandidatin)

Michael Ebert (unterstützt von CDU, FDP und Unabhängige Bürger für Rostock, parteilos)

Jens Kaufmann (Einzelkandidat)

Jörg Kibellus (Einzelkandidat)

Eva-Maria Kröger (Die Linke)

Karol Langnickel (Einzelkandidat)

Holger Luckstein (Einzelkandidat)

Claudia Müller (Bündnis 90/Die Grünen)

Kai Oppermann (Einzelkandidat)

Robert Uhde (Einzelkandidat)

Niklas Zimathis (Einzelkandidat)

Rund um die Wahl

Die Wahl findet am Sonntag, den 13. November statt. Die Stadt sucht noch ehrenamtliche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer. Sie müssen mindestens 16 Jahre alt und in Rostock gemeldet sein. Sollte am Wahltag keiner der Kandidierenden mehr als die Hälfte aller Stimmen auf sich vereinen, gibt es am 27. November 2022 eine Stichwahl zwischen den Beiden mit der höchsten Stimmenzahl.

Ihre Fragen an die Kandidierenden

In den kommenden Wochen stellen wir alle Kandidatinnen und Kandidaten näher vor und befragen sie zu ihren Ambitionen und Zielen für die Rostockerinnen und Rostocker. Deshalb sammeln wir schon jetzt Ihre Fragen an das mögliche neue Stadtoberhaupt. Was erwarten Sie von einer Chefin oder einem Chef der Rathaus-Verwaltung? Welche Themen brennen Ihnen unter den Nägeln? Schicken Sie uns Ihre Fragen als Audionachricht an unseren Messenger in der kostenlosen NDR MV App oder nutzen Sie das nachfolgende Formular.

Ihre Daten: Name, Vorname: * Ort: * Telefon: E-Mail: * Ihre Frage an die Kandidierenden: Frage: * Frage Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Weitere Informationen Rostocker Rathaus: Wer will auf Madsen folgen? Im November wählt Rostock ein neues Stadtoberhaupt. Insgesamt bewerben sich 21 Kandidierende für das Oberbürgermeister-Amt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 08.09.2022 | 20:00 Uhr