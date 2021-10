Stand: 22.10.2021 10:34 Uhr Viele Zoos und Tierparks heute geschlossen

Die Zoos in Rostock, Schwerin und Stralsund sowie der Tierpark Wolgast bleiben heute nach eigenen Angaben geschlossen. Da der Deutsche Wetterdienst weiterhin Sturmböen vorausgesagt habe, sei die Gefahr in den Waldbereichen zu groß, dass herunterfallende Äste Besucher treffen, teilte der Stralsunder Zoodirektor Christoph Langner mit. Voraussichtlich können Besucher am Wochenende wieder in die Zoos kommen. Über die Öffnungszeiten sollten sie sich gegebenenfalls über die Internetseiten der Tierparks informieren. | 22.10.2021 10:35