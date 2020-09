Stand: 17.09.2020 05:09 Uhr - NDR 1 Radio MV

Viele WLAN-Hotspots funktionieren noch nicht

Für Urlauber und Einheimische in Mecklenburg Vorpommern soll es künftig vielerorts kostenloses WLAN zum Surfen im Internet geben. Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) legte am Mittwoch in Demmin - stellvertretend für viele andere Städte - symbolisch den Schalter um, um die ersten 21 neuen Tourismus-WLAN-Hotspots in Betrieb zu nehmen. Doch der Aufbau der Hotspots hinkt offenbar den Versprechen des Wirtschaftsministers hinterher. In vielen der 21 Orte, zum Beispiel in Lübz, Hagenow, Anklam und Bad Sülze, funktioniert nach Recherchen von NDR 1 Radio MV keiner der Hotspots.

Falsche Sendestationen geliefert

Zum Teil sind die technischen Voraussetzungen noch gar nicht installiert worden. Für den WLAN-Hotspot in Anklam müssten erst noch Genehmigungen eingeholt werden, hieß es von der Stadt. Am Salzmuseum in Bad Sülze ist die Verkabelung zwar fertig, aber es wurden zwei falsche Sendestationen geliefert. Sie waren nur für Innenräume geeignet und wären beim ersten Regen kaputt gegangen. In Warin soll immerhin umgehend ein Router aufgebaut werden. Das Wirtschaftsministerium hält trotz der Startschwierigkeiten an seinem Vorhaben fest. Bis Ende 2021 sollen rund 260 Standorte mit frei verfügbarem WLAN ausgerüstet werden. Kostenpunkt: eine halbe Million Euro.

