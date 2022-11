Viele Lehrstellen in MV unbesetzt: Verträge bis Jahresende Stand: 07.11.2022 14:28 Uhr Mehr als 1.500 Ausbildungsstellen in Mecklenburg-Vorpommern waren bis Ende September noch unbesetzt. Im Vergleich zum Vorjahr sind das etwas weniger offene Plätze. Die Bundesagentur für Arbeit ist dennoch alarmiert.

Rund drei Monate nach dem offiziellen Start des neuen Jahrgangs sind noch 1.542 Stellen zu haben. Es gebe deutlich mehr Ausbildungsplätze als Bewerber. "Das Verhältnis liegt bei etwa 2 zu 1", sagte Arbeitsminister Reinhard Meyer (SPD) am Montag in Rostock. Dort stellte er mit dem Chef der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit, Markus Biercher, die aktuelle Ausbildungsplatzbilanz vor.

Gute Chancen auf Ausbildungsstellen

Verträge könnten laut ihm auch noch im November und Dezember abgeschlossen werden. "Noch nie seit der Wiedervereinigung waren in Mecklenburg-Vorpommern die Chancen auf eine Ausbildungsstelle so gut", so Biercher. Der Arbeitsagentur zufolge würden der demografische Wandel und die geburtenschwache Jahrgänge dazu führen, dass die Besetzung von Stellen in Zukunft immer schwieriger wird.

Aktuell am wenigsten nachgefragt seien Ausbildungen im Verkauf: Hier sind noch 107 Ausbildungsplätze in MV unbesetzt. In vielen Berufen begann die Ausbildung am 1. August oder 1. September.

