Viele Kleinkinder mit RS-Infektion in MV in Krankenhäusern Stand: 28.11.2022 13:31 Uhr Die Corona-Zahlen in Deutschland stagnieren, dafür steigt die Zahl der akuten Atemwegsinfektionen, wie Influenza oder das RS-Virus derzeit stark an. Besonders kleine Kinder und Babys sind betroffen - auch in Mecklenburg-Vorpommern.

Während es in mehreren Bundesländern, darunter in Bayern, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, schon jetzt kaum mehr ein freies Kinderbett in den Kliniken gibt, ist die Lage in Mecklenburg-Vorpommern noch relativ ruhig. Das Landesamt für Gesundheit in MV bestätigt dennoch den deutschlandweiten Trend: "Auch in MV zeigt sich aktuell insbesondere bei Säuglingen und Kleinkindern in der Altersgruppe von 0 bis 4 Jahren ein stark ansteigender RSV-Trend."

Influenza und RSV mit deutlichem Anstieg

In seinem Wochenbericht hatte das Robert-Koch-Institut (RKI) von einem deutschlandweit deutlichen Anstieg der akuten Atemwegsinfektionen mit saisonal bedingtem Trend nach oben berichtet. Dabei sind besonders zwei Erreger zu finden: die Influenza, also Grippe-Viren und das Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV), das "insbesondere bei Kleinkindern vermehrt zu Erkrankungen und Krankenhauseinweisungen führt", so das RKI.

Jüngere Kinder mit engen Atemwegen besonders betroffen

RSV ist ein weitverbreitetes Virus, mit dem sich auch Erwachsene infizieren. Bei ihnen verläuft die Infektion meist wie eine leichtere Erkältung. Besonders jüngere Kinder haben aber engere Atemwege, wodurch sich schneller eine Bronchitis entwickeln und die Infektion besonders heftig verlaufen kann.

Atemwegserkrankungen und RSV-Infektionen stellen in der Erkältungszeit im Winter alle Kinderkliniken in Sachen Personal- und Bettenverfügbarkeit vor große Herausforderungen - hinzu kommt in diesem Jahr, dass die Kinder im Kleinkindalter häufiger und vor allem schwerer betroffen sind, heißt es aus der Uniklinik in Rostock. Hier werden im Schnitt pro Tag zwischen 12 bis 15 an einer RS-Infektion erkrankte Kinder auf Normalstation behandelt: "Davon müssen 6 bis 8 Kinder bei Verschlechterung ihres Zustandes auf die Kinderintensivstation verlegt werden. Hier werden schwerstkranke Säuglinge und Neugeborene mit einer RSV-Infektion betreut, die Atemunterstützung benötigen", so eine Sprecherin. Aus dem Helios Klinikum in Schwerin heißt es außerdem, dass hier täglich Anfragen aus Hamburg zur Übernahme von kleinen Patienten eingehen.

Im Osten des Landes weniger Fälle - bis jetzt

Aus Stralsund und Greifswald werden zwar auch Fälle von RSV gemeldet, diese Zahl befände sich aber im ganz normalen Rahmen der Erkältungszeit, so ein Sprecher. Dazu kommt: Durch die Pandemie-Maßnahmen sind mehrere Infektions-Jahrgänge bei Kindern ausgefallen. 90 Prozent der Kinder machen normalerweise in den ersten zwei Lebensjahren eine RSV-Infektion durch, 50 Prozent sogar zweimal. Doch nun haben viele erst im Kindergartenalter ihre erste Begegnung mit dem Virus. Diese ersten Infektionen fallen häufig besonders heftig aus, spätere Infektionen mildern sich ab.

Durch Corona weniger "Übung" mit Viren

Auch von einer "immunologischen Lücke" sprechen die Mediziner: Weil das Immunsystem vieler Menschen in den vergangenen zwei, drei Jahren durch das Tragen von Masken sowie Abstandhalten weniger Erreger gesehen hat, sei es nicht "trainiert" worden. Es sei nicht durch milde oder asymptomatische Infektionen "immunologisch bei der Stange" gehalten worden. Bereits im vergangenen Jahr gab es eine hohe Zahl an Atemwegserkrankungen bei Kindern.

Grippezeit in diesem Jahr früher als sonst

Generell sind im Nordosten seit Anfang Oktober deutlich mehr Grippefälle gemeldet worden als in den vergleichbaren Zeiträumen der beiden Vorjahre. Vom 3. Oktober bis 20. November registrierte das Landesamt für Gesundheit und Soziales 573 Influenza-Infektionen. Damit liegen die Meldezahlen erheblich über der Saison 2021/22, in der im gleichen Zeitraum nur drei Infektionen gemeldet worden seien. In der Saison 2020/21 waren es lediglich sechs Fälle. Allein für die Woche vom 14. bis 20. November dieses Jahres liefen aus allen Landkreisen und kreisfreien Städten Meldungen über 202 Influenza-Infektionen auf; in der Woche zuvor waren es 164. Die meisten Infektionen (79) gibt es aktuell in der Gruppe der Kinder und Jugendlichen zwischen 5 und 14 Jahren.

Viele Kinderärzte empfehlen deshalb, auch Schul- und Kindergartenkinder schon gegen Influenza impfen zu lassen. Mehrere EU-Staaten wie Finnland, die Slowakei oder Großbritannien setzen mittlerweile auch auf die Impfung von Kindern unterschiedlicher Altersgruppen.

