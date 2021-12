Viele Covid-Patienten - Lage an Unimedizin Greifswald "dramatisch"

Stand: 16.12.2021 16:30 Uhr

An der Universitätsmedizin Greifswald können von Montag an nur noch Notfälle behandelt und Patienten operiert werden, die lebensbedrohlich erkrankt sind. Die Lage sei dramatisch, so der Leiter des Corona-Krisenstabes an der Unimedizin, Klaus Hahnenkamp.