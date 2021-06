Viele Corona-Testzentren im Land schließen Stand: 29.06.2021 06:15 Uhr Deutlich weniger Corona-Neuinfektionen und gelockerte Testpflichten sind Gründe für den Rückbau von Corona-Testzentren. Zudem ist die Vergütung der Tests gekürzt worden.



In Mecklenburg-Vorpommern sinkt die Inzidenz weiter und auch die Testpflicht ist in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens aufgehoben worden. Als Konsequenz schließen viele Testzentren bereits wieder. Die Testkapazitäten werden in allen Landkreisen zurückgefahren, da die Nachfrage sehr gering ist oder komplett fehlt. Auch der Andrang durch Feriengäste bleibt vielerorts aus.

Viele Gäste reisen schon mit Test an

Die meisten Urlauber reisen bereits mit einem Test aus ihrer Heimatregion an. Veränderungen hat es schon in den Kaiserbädern auf Usedom gegeben. In der Gemeinde Heringsdorf waren 21 Testzentren geplant. Bis auf sechs seien alle zurückgebaut worden, so Kurdirektor Thomas Heilmann. Diese sechs werden für anreisende Urlauber und für Besucher, die nach Polen fahren, gebraucht. Im Ostseebad Sellin auf Rügen ist das kommunale Testzentrum geschlossen worden, das DRK testet dagegen weiter.

Vergütung wird deutlich gekürzt

Die Lage ist regional sehr unterschiedlich: Während beispielsweise beim kommunalen Träger in Kühlungsborn noch hoher Bedarf besteht, macht der private Betreiber "Bürgertest Rostock" knapp die Hälfte seiner Zentren demnächst dicht. Dort spielt auch die Vergütung der Corona-Tests eine Rolle: Private Betreiber dürfen ab dieser Woche nur noch acht Euro pro Test abrechnen. Vorher waren es zwölf Euro.

Schließungen und eingeschränkte Öffnungszeiten

Auch in Vorpommern wird das Angebot ausgedünnt: In Stralsund ist bereits zum Wochenende der Betrieb des Testzentrums im Rathauskeller eingestellt worden. Am Mittwoch soll auch das Testzentrum am Rügendamm schließen. Auch in Greifswald-Wieck wird aufgrund der geringen Nachfrage nur noch bis zur Wochenmitte getestet. Das Testangebot in Lubmin bleibt dagegen bis auf Weiteres bestehen - allerdings werden dort ab dem 2. Juli die Öffnungszeiten eingeschränkt.

