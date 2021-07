Viele Ausbildungsplätze in MV noch unbesetzt Stand: 22.07.2021 06:30 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern sind in allen Bereich noch zahlreiche Lehrstellen offen. Viele junge Menschen haben aber auch schon einen Ausbildungsplatz gefunden.

Viele junge Menschen in Mecklenburg-Vorpommern haben bereits einen Ausbildungsvertrag in der Tasche. Wirtschaftsvertreter sind deshalb optimistisch, bald einen Ausbildungsmarkt auf Vor-Corona-Niveau zu erreichen. Aber es sind auch immer noch Lehrstellen unbesetzt. Die Auslastung der verfügbaren Stellen sieht dennoch besser aus als im vergangenen Jahr, melden die drei Industrie- und Handelskammern in Mecklenburg-Vorpommern jeweils auf Anfrage. Teilweise sei die Auslastung deutlich besser als im Bundesdurchschnitt. Dafür hätten unter anderem Werbemaßnahmen gesorgt, heißt es.

Hunderte Stellen offen

Trotzdem fehle vielen jungen Menschen die Orientierung, in welche Richtung es ausbildungsmäßig gehen soll. Zum Beispiel weil Beratungen an Schulen oder Jobbörsen im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-pandemie weggefallen waren. Hier rät die Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit Rostock, Anne-Marie Dietrich, noch bei Ferienjobs oder in einem Praktikum Erfahrungen zu sammeln. Die Auswahl auf dem Ausbildungsmarkt in Mecklenburg-Vorpommern ist groß. In allen Bereichen sind noch viele hunderte Stellen offen.

