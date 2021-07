Viel Wirbel und Fragezeichen um mögliche Testpflicht für Reiserückkehrer Stand: 30.07.2021 14:07 Uhr Dass sie kommt, gilt mittlerweile als sicher. Doch den entscheidenden Stellen im Land liegt noch nichts Offizielles zur strengeren Testpflicht für Reiserückkehrer vor. Sie könnte bereits von Sonntag an gelten.

von Anna-Lou Beckmann, NDR 1 Radio MV

In drei Tagen beginnt die Schule wieder in Mecklenburg-Vorpommern. So manch einer genießt die verbleibende Zeit noch im Urlaub, teilweise auch im Ausland. Schon ab Sonntag könnten für diese Reiserückkehrer aus anderen Ländern strengere Maßnahmen greifen. Dann müssten alle Einreisenden ab zwölf Jahren – egal ob mit dem Flugzeug, dem Auto oder der Bahn – nachweisen, dass sie nicht mit dem Corona-Virus infiziert sind. Auch Kontrollen der Tests an der Grenze sind im Gespräch, genauso wie verschärfte Quarantänebestimmungen.

Sinnhaftigkeit der Testpflicht wird in Frage gestellt

Schwerins Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) hatte im NDR Nordmagazin betont, er halte eine Testpflicht für Reiserückkehrer unmittelbar vor der Einreise für sinnlos. Die Fälle in Schwerin hätten gezeigt, dass die Urlauber in den meisten Fällen erst drei bis fünf Tage später positiv getestet wurden. Er meint: "Wir müssen zurück zu unserer alten Regel, die wir hier im Land bis Mai hatten, bis der Bund eingegriffen hat und unsere Regelungen weggenommen hat." Konkret bedeutet das: Badenschier möchte wieder eine fünftägige Quarantäne mit der Option auf Freitestung. Ähnlich äußerte sich heute Jörg Heusler, Vorsitzender des Verbandes der Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Heusler betont, dass Antigen-Tests keine Infektionen ausschließen. Diese geplante Testpflicht führe nur zu falscher Sicherheit. Auch er hält Quarantänepflichten für angebrachter im Umgang mit Reiserückkehrern. Zeitgleich wird in Mecklenburg-Vorpommern auch die Umsetzbarkeit der Kontrollen von Tests an den Landesgrenzen in Frage gestellt – gemeint sind Flughäfen, Häfen, Bahnhöfe oder auch sämtlicher Straßenwege.

Gewerkschaft der Polizei zweifelt an Umsetzbarkeit der Kontrollen

Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Christian Schumacher, weiß nicht, wer das leisten soll. "Wer flächendeckende Grenzkontrollen fordert, der verkauft Placebos", sagt der Gewerkschaftler im Gespräch mit NDR 1 Radio MV. Es seien maximal stichprobenartige Kontrollen möglich, personell seien die Kollegen vollends mit dem Tagesgeschäft beschäftigt. Schumacher meint: "Zu glauben, dass wir beispielsweise die A 11 aus Richtung Polen abriegeln könnten, ist illusorisch."

Schwesig spricht sich für Testpflicht von Reiserückkehrern aus

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) begrüßt die Pläne der Bundesregierung. Die Entscheidung sei mit Blick auf ganz Deutschland sinnvoll und richtig, so die SPD-Politikerin. Sie blickt besorgt auf die Ausbreitung der Delta-Variante, die vor allem durch Auslandsreisen vermehrt eingeschleppt werde und sich dann unter ungeimpften Kindern ausbreite. Gleichzeitig kritisiert Schwesig, dass der Bund so lange gezögert habe. Sie wünsche sich, dass solche Entscheidungen schneller getroffen würden.

Offene Fragen, unklare Zuständigkeiten, Kritik an Kurzfristigkeit

Wird diese Testpflicht wirklich bereits von Sonntag an gelten? Wie lauten die Regelungen für Pendler? Welche Maßnahmen sind konkret gefordert? Es sind noch viele Fragen offen. Das Bundeskabinett stimmt noch heute über die genauen Regelungen ab. Sowohl dem Landesinnenministerium als auch dem Landesgesundheitsministerium liegt bislang keine Rechtsgrundlage vor. Auch die Landkreise im Land wissen noch nichts. Eine Sprecherin des Kreises Ludwigslust-Parchim erklärte im Gespräch mit NDR 1 Radio MV, dass es im Gesundheitsamt so kurzfristig fast nicht leistbar sei, alle nötigen Quarantänebestimmungen umzusetzen. Man versuche mit Blick auf die beginnende vierte Welle aber alles zu schaffen, hieß es aus Parchim weiter.

