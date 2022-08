Stand: 21.08.2022 11:10 Uhr Viel Verkehr am Wochenende auf der Südbahn

Auf der Mecklenburger Südbahn herrscht heute außergewöhnlich dichter Zugverkehr. Wegen des wochenendlichen Saisonverkehrs fahren die Züge von Waren über Malchow und Alt Schwerin bis Karow. Dort gibt es Anschluss nach Plau am See und in Richtung Parchim. Außerdem fahren heute im Zwei-Stunden-Takt auch Triebwagen von Karow bis Krakow am See wegen des dortigen Stadtfestes. In allen Zügen gilt das Neun-Euro-Ticket. Die Bürgerinitiative Pro Schiene, die Anliegerkommunen und die Landkreise wollen auf den Strecken wieder einen dauerhaften Zugverkehr erreichen. | 21.08.2022 11:10

