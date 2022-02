Viel Niederschlag in MV: Wasser- und Pegelstände steigen Stand: 07.02.2022 16:30 Uhr Aufgrund des Regens und Schnees in den vergangenen Wochen befindet sich momentan viel Wasser auf den Feldern in Mecklenburg-Vorpommern - mehr als in den Jahren zuvor. Auch die Pegelstände in den Seen und Flüssen steigen.

Auf vielen Feldern in Mecklenburg-Vorpommern sind momentan größere Pfützen und Wasserlachen zu sehen. Die Landwirte freuen sich über die vielerorts ergiebigen Niederschläge der vergangenen Wochen. Die teilweise sehr stark durchfeuchteten Böden seien für die Landwirte überhaupt kein Problem, sagte eine Sprecherin des Landesbauernverbandes. Der nasse Boden störe zur Zeit auch nicht bei der praktischen Arbeit, denn die Bestellarbeiten mit teilweise schwerer Technik würden ohnehin erst im März beginnen. Zudem werde das Wasser jetzt dringend gebraucht und nicht erst im Sonner, wenn es schnell verdunsten kann, sagt NDR Wetterexperte Stefan Kreibohm.

Feuchtigkeit in tieferen Schichten fehlt

Die Landwirte hoffen, dass das Wasser jetzt auch weiter in die tiefen Bodenschichten absickert. Denn laut dem Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung fehle vor allem in den Landkreisen Ludwigslust-Parchim und im Bereich der Insel Usedom in diesen Schichten noch Feuchtigkeit. Wetterxperte Kreibohm sagt, damit das Wasser auch in die tieferen Schichten vordringen kann, müsse es von heute an bis Ende März jeden Tag voll durchregnen. Es müssten also etwa 100 Liter Regenwasser pro Quadratmeter fallen.

Pegel in Flüssen und Seen steigen

Auch die Pegelstände der meisten Flüsse und Seen sind in den vergangenen Wochen im Nordosten weiter deutlich gestiegen. Laut der Pegelkarte des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie lag der Wasserstand der Müritz vor drei Wochen noch sechs Zentimeter unter dem Mittelwert. Heute ist es nur noch ein Zentimeter Minus. Genauso sieht es im Galenbecker See bei Friedland (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) aus. In Dömitz an der Elbe zeigt sich aber das Gegenteil. Dort liegt der Wasserstand bei einem halben Meter über normal. Insgesamt aber liegt der Trend eindeutig bei steigenden Pegeln. Dieser Trend halte anders als in den vergangenen vier Jahren an, sagte ein Sprecher des Umweltministeriums in Schwerin.

