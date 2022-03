Verwirrung um zentrale Anlaufstelle für ukrainische Geflüchtete im Land Stand: 19.03.2022 18:53 Uhr Die Frage nach dem Standort für eine zentrale Anlaufstelle für Geflüchtete aus der Ukraine sorgt momentan für Fragezeichen in der Politik. In einer Mitteilung des Innenministeriums hieß es, die Rostocker Hansemesse solle doch nicht zur Anlaufstelle werden. Stattdessen solle diese in Schwerin entstehen. Die Landeshauptstadt jedoch dementiert das.

Der Mitteilung zufolge seien die technischen Voraussetzungen in der Hansemesse nicht geeignet. Es sei nicht möglich, dort die notwendigen Registrierungsgeräte zu installieren, weil diese ein spezielles Netz für die Verbindung zu den Datenbanken des Bundes benötigen. Deshalb solle die zentrale Erstregistrierung stattdessen im Foyer eines ehemaligen Schweriner Hotels erfolgen. Von dort sollen die Ukrainer auf die Kommunen weiter verteilt werden, hieß es. Über das weitere Vorgehen wolle Landes-Innenminister Christian Pegel (SPD) nach einem Treffen des Landeskrisenstabes am Montag informieren.

Verständnislosigkeit in Schwerin

In der Stadtverwaltung der Landeshauptstadt hingegen weiß man nichts von diesen Plänen. Der für Integration zuständige Dezernent Andreas Ruhl zeigte sich sehr verwundert und wies die entsprechende Meldung zurück. "Das angeblich vorgesehene Hotel dient erst einmal nur der Unterbringung von Menschen, die aus der Ukraine in Schwerin ankommen", so Ruhl. Über eine Verlagerung der Registrierung von Rostock nach Schwerin habe es jedoch weder einen Kontakt noch eine Anfrage gegeben. Ruhl und mehrere Vertreter des Landeskoordinierungs- und Unterstützungsstabes bezeichneten die Pläne deswegen als Falschmeldung. Wie es zu der Unklarheit kommen konnte, blieb zunächst unklar.

