Verwirrung um Sonntagsöffnungszeiten

In Mecklenburg-Vorpommern gilt ab dem 15. April eine neue Bäderregelung. Geschäfte in ausgewählten Orten, etwa in Ferienorten entlang der Ostsee, dürfen dann zwischen Mitte April und Ende Oktober sonntags öffnen. Die alte Regelung sieht Sonntagsöffnungen ab Mitte März vor. Da sie noch in Kraft ist, öffnen schon heute vielerorts Shops, Boutiquen und Galerien.

Unklarheit über Start der Saison

So ist in Kühlungsborn und Warnemünde das Einkaufen bei vielen Händlern heute möglich. In Binz auf Rügen, Zingst, Ahrenshoop oder Graal Müritz haben dagegen kaum Geschäfte geöffnet. Viele Händler wussten offenbar nicht, dass die alte Bäderregelung mit Starttermin Mitte März noch gilt, da die neue erst am 15. April in Kraft tritt. Zwar haben Wirtschaftsministerium, Einzelhandelsverband und einige Gemeinden dies kommuniziert. Doch anscheinend hat dies viele Händler nicht erreicht.

Neue Regelung bleibt umstritten

Die neue Bäderregelung mit ihrem verkürzten Geltungszeitraum bleibt unterdessen umstritten. Während Gewerkschaften und Kirchen mehr freie Sonntage für die Beschäftigten begrüßen, laufen Wirtschaftsverbände, Industrie- und Handelskammern und viele Kommunalpolitiker Sturm dagegen. Sie kritisieren vor allem, dass in den nächsten Jahren durch die verkürzte Saison für viele Händler der Umsatz einbricht, was wiederum zu Personalabbau führen würde. Außerdem könnten die Urlaubsorte hierzulande an Attraktivität verlieren, so die Kritiker.

