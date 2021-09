Verwirrung um Einstufung: Doch keine verschärften Corona-Maßnahmen in Schwerin Stand: 08.09.2021 18:17 Uhr In Schwerin gelten nun doch keine verschärften Corona-Maßnahmen von Donnerstag (9. September) an. Die Stadt hatte diese am Mittwochnachmittag unter Berufung auf eine vermeintlich andauernde Gelb"-Einstufung ausgerufen. Später ruderte sie wieder zurück.

In der Landeshauptstadt wurden am heutigen Mittwoch vermutlich durch einen Übermittlungsfehler fünf Corona-Neuinfektionen nicht an das Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGuS) gemeldet. Eine Stadtsprecherin hatte wegen der neuen Fälle bereits verschärfte Maßnahmen wie die Maskenpflicht für Schüler und eine Testpflicht für Ungeimpfte angekündigt - dies aber später wieder zurückgenommen. Also gibt es vorerst zumindest doch keine Verschärfung der Maßnahmen in Schwerin.

Keine statt fünf Neuinfektionen in der Statistik

Der Hintergrund ist die Einstufung der Stadt auf der risikogewichteten Stufenkarte des LAGuS. Schwerin war bereits zwei Tage in Folge als "gelb" eingestuft. Wird eine Region drei Tage lang in Folge "gelb" eingestuft, müssen die verschärften Maßnahmen laut Corona-Landesverordnung am Folgetag inkraft treten. Weil das LAGuS die fünf Fälle aus Schwerin aber nicht in seinem rechtlich maßgeblichen Lagebericht aufnahm und stattdessen keine Neuinfektionen auswies, fiel der Schweriner Inzidenzwert, der bereits zwei Tage lang über 50 gelegen hat, auf einen Wert unter 50. Damit wurde Schwerin vom LAGuS von "gelb" auf "grün" zurückgestuft - und die Verschärfung der Corona-Maßnahmen wurde hinfällig.

Weitere Informationen Corona in MV: 130 Neuinfektionen - Landesinzidenz bei 38,4 Die Landesinzidenz steigt auf 38,4. Bei den Ungeimpften in MV liegt sie bei 73,6. Nordwestmecklenburg und Rostock weiter "gelb" eingestuft. mehr

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: SH erweitert Kreis für Auffrischungsimpfungen Berechtigt sind jetzt auch Menschen über 60 Jahren, Heimbewohner und Pflegepersonal. Mehr Corona-News im Live-Ticker. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 08.09.2021 | 19:00 Uhr