Stand: 16.09.2021 06:20 Uhr Verunreinigtes Trinkwasser im Landkreis Rostock

In den Gemeinden Anna Luisenhof, Gorow, Clausdorf und Bliesekow soll bis auf weiteres das Leitungswasser vor dem Trinken, Zähneputzen oder der Nahrungszubereitung abgekocht werden, sagt das Gesundheitsamt. Waschen und Duschen sei jedoch kein Problem. In einem Behälter in Hohenfelde seien mikrobiologische Verunreinigungen aufgetreten, heißt es vom Zweckverband Kühlung. | 16.09.2021 06:20