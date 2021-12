Verteidigungsministerin Lambrecht bei Marine und Luftwaffe in MV Stand: 17.12.2021 13:08 Uhr Die neue Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hat der Bundeswehr in Mecklenburg-Vorpommern einen Besuch abgestattet. Bei der Marine in Rostock kündigte sie an, alle Auslandseinsätze der Bundeswehr zu überprüfen. In Laage hatte sie zuvor auf eine zügige Entscheidung über die Nachfolge des Tornado-Kampfflugzeugs gedrungen.

Es sei eine Lehre aus dem Afghanistan-Einsatz, zu überprüfen, ob Ziele der Auslandsmissionen erreichbar und die Sicherheit der Soldaten und deren angemessene Ausstattung gewährleistet seien, sagte Lambrecht am Freitag. "Alles muss auf den Prüfstand. Genauso werden wir agieren bei den Mandaten, die jetzt verlängert oder neu ausgestattet werden müssen." Das betrifft etwa den Irak-Einsatz.

"Nicht allein sklavisch an diesem Zwei-Prozent-Ziel orientieren"

Die Verteidigungsministerin deutete zudem an, mehr Geld für die Verteidigung auszugeben. "Wir haben uns im Koalitionsvertrag darauf verständigt, uns nicht allein sklavisch an diesem Zwei-Prozent-Ziel zu orientieren, sondern einen umfassenderen Ansatz zu betrachten." Sie verwies auf Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der zugesagt habe, dass die Streitkräfte im Rahmen der Möglichkeiten entsprechend ausgestattet und die finanziellen Mittel dann zur Verfügung stehen werden.

Künftig zehn Korvetten in Hohe Düne

Bei der Marine in Rostock Hohe Düne werden künftig zehn statt fünf Korvetten stationiert und die Besatzungen von 700 auf 1.000 Männer und Frauen aufgestockt. Der Kommandeur des Korvettengeschwaders, Kenneth Harms, erwartet von der neuen Verteidigungsministerin eine bessere Koordination der Wartung der Schiffe, damit die Besatzungen besser ausgebildet werden könnten.

Lambrecht "geflasht" bei der Luftwaffe in Laage

Am Donnerstag besuchte Lambrecht erstmals die Luftwaffe. Beim Taktischen Luftwaffengeschwader 73 "Steinhoff" in Laage bei Rostock wurde die Ministerin vom Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Ingo Gerhartz, sowie dem Kommodore des Geschwaders, Oberst Joachim Kaschke, begrüßt. Die SPD-Politikerin zeigte sich sichtlich beeindruckt nach ihrer Ankunft vor Ort. Lambrecht war mit einer Transportmaschine vom Typ A400M gekommen, zwei Eurofighter-Jets hatten sie eskortiert. Sie sei "geflasht", sagte sie. Auf dem Areal ließ sich die Verteidigungsministerin die Flugausbildung am Simulator erklären und führte Gespräche mit Soldaten. Lambrecht habe erfahren wollen, "wo der Schuh drückt".

Zügige Entscheidung über Tornado-Nachfolge gefordert

Laage - einer von vier Eurofighter-Standorten der Bundeswehr - ist nach Aussage Lambrechts ein ganz wichtiger Standort. "Hier werden alle Eurofighter-Piloten ausgebildet", erklärte sie. Der Eurofighter gilt als Rückgrat der deutschen Kampfflugzeugflotte. Zu dem Geschwader in Laage gehören 35 Eurofighter und mehr als 1.000 Soldatinnen und Soldaten samt Zivilangestellten. In Laage äußerte sich die neue Verteidigungsministerin aber auch zur Zukunft der veralteten Tornado-Kampfflugzeuge. "Wir brauchen jetzt zügig auch eine Entscheidung über die Nachfolge", sagte sie. Es stehe fest, "dass der Tornado 2030 nicht mehr einsatzbereit ist". Einen Zeitraum für die Entscheidung nannte sie nicht.

