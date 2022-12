Stand: 23.12.2022 15:19 Uhr Versuchter Mord in Bad Sülze - Tatverdächtiger festgenommen

In Bad Sülze (Kreis Vorpommern-Rügen) soll ein 45-Jähriger versucht haben, seine ehemalige Lebensgefährtin umzubringen. Wie die Polizei mitteilte, hatte er sie gestern Abend unter einem Vorwand in seine Wohnung gebeten. Angeblich wollte er über das gemeinsame Kind sprechen, welches zu diesem Zeitpunkt nicht in der Wohnung war. Den Angaben zufolge soll es zunächst zu einem Streit gekommen sein, dieser eskalierte aber offenbar und der Mann fing an, die 42-Jährige zu würgen. Sie konnte sich befreien und flüchten, der Tatverdächtige folgte ihr aber, würgte sie erneut und schlug auf sie ein. Eine Zeugin ging dazwischen. Gegen den Mann wurde Haftbefehl erlassen.

