Stand: 21.07.2022 06:01 Uhr Versuchter Mord an zwei Senioren - Prozessbeginn in Rostock

In einem Prozess wegen versuchten Mordes an zwei Senioren muss sich ein 37-Jähriger von Donnerstag an vor dem Landgericht Rostock verantworten. Der Angeklagte soll erst eine 66-jährige Frau Mitte Januar an ihrem Wohnhaus und danach einen 82-Jährigen an einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Evershagen niedergestochen und beraubt haben. Laut Polizei hatte sich der Mann unter anderem als Paketbote ausgegeben. In dem Haus des 82-Jährigen befand sich nach Angaben des Gerichts auch dessen Ehefrau, die vom Angeklagten auch herumgezerrt worden sei. Bis Ende August sind sieben Prozesstage angesetzt. | 21.07.2022 06:01