Verschärft Gentings Krise Lage der MV-Werften? Stand: 18.01.2022 09:34 Uhr Den Rettungsbemühungen für die insolventen MV-Werften droht ein herber Rückschlag. Der Mutterkonzern Genting Hong Kong hat angekündigt, wegen des ausbleibenden Landeskredits einen Insolvenzantrag zu stellen.

von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV Aktuell

Am Montag hatte das Landgericht Schwerin entschieden, dass Genting keinen Anspruch auf einen Landeskredit über 78 Millionen hat, nun rutscht der Konzern tiefer in die Krise: Teile der Führungsspitze bei Genting sind zurückgetreten, der Aktienhandel ist erneut ausgesetzt - und: Genting kündigt in einer Börsenmitteilung an, dass der Konzern möglicherweise zahlungsunfähig wird und deshalb noch heute in die Insolvenz geht.

Genting beschuldigt Mecklenburg-Vorpommern

Es gebe aktuell ein wesentliches Finanzloch, erklärte Genting. Das Unternehmen gibt für die klamme Lage dem Land Mecklenburg-Vorpommern die Schuld, das sich nicht an Vertragszusagen gehalten habe. Genting hatte wiederholt erklärt, dass man auf die Hilfe des Landes angewiesen sei. Andere liquide Mittel auf Konten seien von den Banken gesperrt. Ziel sei es jetzt, eine Zerschlagung des Unternehmens zu verhindern und einen geordneten Fortbetrieb zu sichern.

Verkauf von fast fertigem Kreuzfahrtschiff offen

Gentings Krise dürfte sich auf die insolventen MV-Werften auswirken. Die Werften suchen nach einem Abnehmer für das fast fertige Kreuzfahrtschiff "Global One". Alle Hoffnungen ruhen auf dem Besteller Genting. Es scheint jedoch unwahrscheinlich, dass ein Pleite-Konzern das Schiff noch kaufen kann. Offenbar müssen rund 600 Millionen Euro investiert werden, um das Schiff zu Ende zu bauen. Sollte Genting aussteigen, hätten die Werften nichts mehr zu tun.

Werft-Insolvenzverwalter will Antrag abwarten

Insolvenzverwalter Christoph Morgen hat die Lage bei Genting im Blick, er hatte erst am vergangenen Freitag mit Vertretern des Konzerns über den Kauf der "Global One" gesprochen und von einer "konstruktiven Atmosphäre" gesprochen. Zu der aktuellen Situation wollte sich Morgen nicht äußern. Ein Sprecher erklärte auf Anfrage, solange Gentings Insolvenzantrag nicht gestellt sei, werde man nicht spekulieren.

