Vermutlich erneut Brandstiftung in Rostock-Lichtenhagen Stand: 03.02.2022 11:15 Uhr Im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen sind in der Nacht zum Donnerstag mehrere Autos in Flammen aufgegangen - zwei brannten völlig aus, zwei weitere Fahrzeuge wurden beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Erst im Januar hatten im Stadtteil zwei Wohnhäuser und ein Carport gebrannt.

Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von Brandstiftung aus und hat Ermittlungen aufgenommen. Die Brände brachen demnach nach Mitternacht aus. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden belaufe sich auf rund 90.000 Euro, sagte ein Polizeisprecher am Morgen.

Zwei Häuser bei mutmaßlicher Brandstifung zerstört

Es war bereits die dritte mutmaßliche Brandstiftung in dem Stadtteil innerhalb weniger Wochen kurzer Zeit. Am 11. Januar hatte ein Feuer zwei Häuser in Rostock-Lichtenhagen zerstört und hohen Schaden angerichtet. Unbekannte sollen ein Feuer in einem Doppelcarport gelegt haben, wobei das Feuer auf Autos und die Wohnhäuser übergriff. Die Hausbewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Der Schaden soll in die Millionen gehen.

Polizei prüft Zusammenhänge zwischen Bränden

Wenige Stunden vorher hatte ein Unbekannter in einer Nachbarstraße Zeitungen und Wäscheteile im Trockenraum in einem Mehrfamilienhaus in Brand gesetzt. Auch in diesem Fall musste die Feuerwehr ausrücken, konnte aber einen größeren Schaden verhindern. Die Polizei prüft, ob es Zusammenhänge zwischen den Vorfällen gibt.

