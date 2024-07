Vermisstensuche vor Markgrafenheide: Toter in Ostsee gefunden Stand: 29.07.2024 10:12 Uhr Bei Rostock haben Einsatzkräfte eine leblose Person aus der Ostsee geborgen. Möglicherweise handelt es sich um einen dort seit Sonntagabend vermissten Schwimmer. Schon am Sonntagmorgen war ein 56-Jähriger tot in der Ostsee bei Boltenhagen aufgefunden worden.

In zwei Fällen haben Rettungskräfte am Sonntag in der Ostsee bei Rostock und bei Boltenhagen (Nordwestmecklenburg) nach Vermissten gesucht. In Boltenhagen wurde ein 56-Jähriger tot gefunden, ein weiterer Mann ist bei Rostock-Markgrafenheide verschwunden und wird vermisst. Inzwischen haben die Einsatzkräfte auch dort eine leblose Person gefunden. Ob es sich dabei um den Vermissten handelt, ist noch nicht klar.

Strömung erfasst Schwimmer bei Markgrafenheide

Der Polizei nach informierte ein Mann Beamte am Sonntagabend gegen 21 Uhr darüber, dass er seinen Begleiter beim Schwimmen in der Ostsee bei Rostock, Stadtteil Markgrafenheide, verloren habe. Beide seien gute Schwimmer, so der Mann später. Sie seien durch eine aufkommende Strömung erfasst worden, der Hinweisgeber schaffte es zurück an Land, sein Begleiter sei weiter abgetrieben worden und wird seitdem vermisst. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften habe auf See und vom Ufer aus die Suche nach dem Mann aufgenommen, darunter die Feuerwehr, ein Polizeihubschrauber und auch die deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger mit ihrem Seenotrettungskreuzer "Arkona". Aufgrund des Wellengangs und der völligen Dunkelheit sei der Einsatz schließlich kurz vor 23 Uhr erfolglos abgebrochen worden. Planungen für eine erneute große Suche sind am Morgen abgesagt worden. Vor Ort ist noch ein Boot der Wasserwacht im Einsatz.

Suche auch in Boltenhagen vergebens

In Boltenhagen (Nordwestmecklenburg) kam am Sonntag ein 56-Jähriger wohl bei einem Badeunfall ums Leben. Ein Spaziergänger hatte um ein Uhr Nachts ein abgelegtes Badehandtuch am Strand entdeckt und die Polizei informiert. Die fand vor Ort noch weitere persönliche Gegenstände. Rettungskräfte und Polizei suchten stundenlang nach dem Mann, konnten ihn jedoch am frühen Morgen nur noch tot aus der Ostsee bergen. Die Todesursache ist bisher nicht geklärt. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es nach Angaben der Polizei bislang nicht. In diesem Jahr sind bereits mehrere Menschen beim Baden ums Leben gekommen, unter anderem in Rostock, Prerow, Neustadt-Glewe und Graal Müritz.

Weitere Informationen Graal-Müritz: Achtjährige vor dem Ertrinken gerettet Das Mädchen aus Sachsen-Anhalt ist laut DLRG bei Windstärke 4 bis 5 in die Untiefen vor den Buhnen geraten. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 29.07.2024 | 10:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Nordwestmecklenburg