Stand: 18.11.2020 14:45 Uhr Vermeintliche "Gaunerzinken" waren Vermessungsmarkierungen

In Stralsund haben Einwohner der Polizei sogenannte Gaunerzinken vor privaten Grundstücken gemeldet. Die Markierungen hätten tatsächlich geheimen Zeichen geähnelt, mit denen sich Kriminelle gegenseitig vor Hunden warnen oder lohnende Objekte kennzeichnen, so die Polizei. Die Beamten konnten aber Entwarnung geben: Bei den Zeichen handelte es sich um Vermessungsmarkierungen. Einige seien zudem mit einem Messnagel versehen gewesen. Laut Polizei ist in Stralsund kein Fall bekannt, wo ein Einbruch im Zusammenhang mit einem "Gaunerzinken" stand. | 19.11.2020 15:42