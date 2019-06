Stand: 22.06.2019 10:09 Uhr

Verletzter bei Messerattacke in Neubrandenburg

Ein 33 Jahre alter Mann ist am Freitagabend in Neubrandenburg durch eine Messerattacke schwer verletzt worden. Nach einem Streit hat ein 24-Jähriger den Mann lebensbedrohlich am Hals verletzt.

Opfer außer Lebensgefahr

Der Verdächtige war nach der Auseinandersetzung geflüchtet. Die Polizei konnte ihn wenig später festnehmen. Der Mann ist nun in Untersuchungshaft und soll am Sonnabend einem Haftrichter vorgeführt werden. Das Opfer ist außer Lebensgefahr, informierte die Polizei. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen aufgenommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 22.06.2019 | 07:00 Uhr