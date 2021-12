Verletzter bei Brand in Wolgast Stand: 18.12.2021 08:36 Uhr Bei einem Garagenbrand in Wolgast wurde der Eigentümer der Garage verletzt. Er zog sich beim Versuch, das Feuer selber zu löschen eine leichte Rauchvergiftung zu. Es entstand ein Sachschaden von rund 150.000 Euro.

Am späten Freitagnachmittag brannte die Garage beim Eintreffen der Feuerwehr aus bisher unbekannter Ursache. Da sich die Garage in der Nähe mehrerer Reihenhäuser befand und ein Übergreifen des Feuers befürchtet wurde, mussten sieben Bewohner in Sicherheit gebracht werden. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Wolgast, Hohendorf, Kröslin, Sauzin und Zemitz konnten mit insgesamt 58 Einsatzkräfte ein Übergreifen des Feuers auf die benachbarten Wohnhäuser verhindern.

Besitzer der Garage mit Rauchgasvergiftung im Krankenhaus

Durch das Feuer wurden die Außenfassaden von drei Wohnhäusern beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 150.000 Euro. Beim Feuer wurde nur der Eigentümer der Garage verletzt, beim Versuch, das Feuer selbst zu löschen. Mit einer leichten Rauchgasvergiftung musste er im Krankenhaus behandelt werden. Gemeinsam mit einem Brandermittler hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

