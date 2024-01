Verletzte bei Sturm über MV: Orkanböen am Nachmittag Stand: 24.01.2024 14:12 Uhr Der Wind frischt gerade kräftig auf - und überall in Mecklenburg-Vorpommern muss mit Sturmböen gerechnet werden. Bis zum Höhepunkt am Nachmittag werden an der Küste sogar wieder Orkanböen erwartet.

Über Norddeutschland ziehen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) mehrere Sturmtiefs hinweg. Vor allem an der Küste und in exponierten Lagen muss demnach mit schweren Sturmböen oder sogar mit orkanartigen Böen von bis zu 110 Kilometern pro Stunde gerechnet werden. Bäume können entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Die Bevölkerung wird dazu angehalten, auf herabfallende Gegenstände wie Äste oder Dachteile zu achten. In Mecklenburg-Vorpommern wird mit Sturmböen und an der Küste mit Orkanböen gerechnet. Obwohl der Höhepunkt erst am Nachmittag erreicht werden soll, gibt es bereits jetzt Einschränkungen.

Verletzte bei Unfällen wegen umgestürzter Bäume

In Nordwestmecklenburg kam es zu zwei Verkehrsunfällen wegen umgestürzter Bäume. Die Bäume waren aufgrund des starken Windes zuvor auf die Straße gefallen. In einem Fall fuhr ein 61-Jähriger bei Badow in Richtung Wittenburg, als vor ihm plötzlich ein Baum auf die Straße fiel. Der Mann konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der 61-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde vor Ort durch Rettungskräfte versorgt. Auch bei Dassow kollidierte ein 85-Jähriger mit einem auf der Straße liegenden Baum. Der Fahrer erkannte das Hindernis offenbar nicht rechtzeitig, konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, kam von der Fahrbahn ab und landete schließlich im Straßengraben. Durch ein umher schleuderndes Baumteil wurde der entgegenkommende Skoda einer 36-jährigen Fahrerin beschädigt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.

L262 wegen umgestürzter Bäume wechselseitig gesperrt

In Vorpommern sind auf der Landesstraße 262 bei Lubmin mehrere Bäume umgestürzt. Feuerwehr und Polizei sind im Einsatz. Zwischen Vierow und Lubmin wird die Landesstraße wechselseitig gesperrt.

Fähren fallen aus

So hat die Reederei Scandlines schon am frühen Morgen mitgeteilt, dass der Fährverkehr zwischen Gedser in Dänemark und Rostock eingestellt wird. Erst am Abend könnten erste Fähren möglicherweise wieder fahren – ab Rostock vielleicht ab 18 Uhr, ab Gedser um 20.15 Uhr. Je nach Wetterlage würden diese Pläne angepasst. Auch von und nach Hiddensee fahren derzeit weder Fähren noch Wassertaxis.

Rostocker Zoo geschlossen

Der Rostocker Zoo hat wegen der zu erwartenden schweren Sturmböen vorsorglich geschlossen – auch viele Tiere bleiben bei diesem Wetter lieber im Haus. Morsche Bäume könnten auch für sie zur Gefahr werden. Auch Polizei und Feuerwehr melden erste Vorfälle im Zusammenhang mit den Windgeschwindigkeiten.

Weitere Informationen Sturm im Norden: Zahlreiche Bäume auf Straßen, Fähren fallen aus Zwischen Göttingen und Hannover war zudem ein Baum auf die Oberleitung gestürzt. Die Strecke ist mittlerweile wieder frei. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 24.01.2024 | 13:00 Uhr